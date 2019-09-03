Выпускница медвуза украла у преподователя более 200 тыс. руб. и убила

В Кузбассе осудили выпускницу Кемеровского медицинского университета за убийство 82-летнего преподавателя из-за корыстных побуждений. Отмечается, что суд проворил девушку к 10,5 годам лишения свободы.

По данным следствия, 31-летняя выпускница в мае прибыла в Кемерово, чтобы получить врачебный сертификат. Однако через некоторое время нуждающаяся в деньгах девушка узнала, что преподаватель, работающий на кафедре, имеет некоторые накопления. Преступница вытащила ключи из её сумочки и пробралась в квартиру, там украла деньги и украшения на сумму 178 тысяч рублей, позже похитила сертификат и скрылась, сообщает РЕН ТВ.

После происшествия женщина вызвала полицию, тогда девушка вернулась, пробралась в квартиру и в ходе конфликта напала на потерпевшую, а потом снова обокрала её на сумму более 68 тысяч рублей.