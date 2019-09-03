При пожаре в жилом доме в Сочи погиб мужчина

В ночь на вторник, 3 сентября, при пожаре в многоквартирном доме в Сочи погиб мужчина. Соответствующую информацию ранее предоставили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Пожар вспыхнул в доме № 2/5 в Лечебном переулке. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. К 03:57 по местному времени огонь удалось ликвидировать.

Впоследствии на месте было найдено тело погибшего. Установлено, что мужчина арендовал квартиру в мансарде дома, где произошел пожар. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Назначен ряд экспертиз, передает ТАСС.