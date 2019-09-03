На Урале гаишника осудили за оформление ненастоящих ДТП
3 сентября 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Свердловской области осудили бывшего инспектора ГИБДД за оформление "липовых" ДТП . Согласно источнику в правоохранительных органах, 36-летний мужчина по просьбе товарища регистрировал аварии, которых на самом деле не было.
"Задокументировано три ДТП, якобы имевших место в сентябре—октябре 2017 года, в результате чего собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более миллиона рублей, причинив ущерб страховым компания", - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры URA.RU.
В ведомстве уточнили, что обвиняемый Алексей Лошаков за оформление двух аварий получил вознаграждение в размере 12 тысяч и 14 тысяч рублей, а третья была оформлена из личной заинтересованности.
В мае 2018 инспектора ДПС изгнали из системы МВД за проступок, "порочащий честь органов внутренних дел".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "служебный подлог", "получение взятки", "злоупотребление должностными полномочиями". Бывший сотрудник МВД проведёт 4 года в колонии общего режима.