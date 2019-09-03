В Кузбассе суд приостановил работу детсада из-за радиации

Стало известно, что в Кемеровской области Мариинский городской суд приостановил работу детского сада в связи с повышенным содержанием в воздухе газа радона в некоторых помещениях.

По данным пресс-службы суда, особенная активность радона в воздухе наблюдается в игровых комнатах, в медицинском и методическом кабинетах, а также а также в кабинете заведующей учреждением. Объём газа колеблется от 218,14 до 262,34 Бк/м3 (беккерель на кубический метр), когда норма составляет не более 200 Бк/м3, пишет газета "МК".

Уточняется, что в спальне старшей группы объём газа составил 851,76 Бк/м3, а в холле - 392,6 Бк/м3.

Суд приостановил работу учреждения на 30 дней. В ведомстве отметили, что продукты распада радона могут привести к раку легких, развитию лейкозов.