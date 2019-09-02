В Ленобласти девять лошадей погибли при пожаре в конюшне

На пони-ферме в поселке Стеклянный во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром в понедельник произошел пожар. В результате инцидента погибли лошади, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар на ферме начался рано утром 2 сентября. На месте работало несколько пожарных бригад, огонь охватил два здания на площади около 300 квадратных метров. Приблизительно через час специалистам удалось ликвидировать возгорание.

"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала РИА Новости владелица фермы Светлана Чистякова.

Пожар не был случайностью: кто-то обильно полил все вокруг бензином, включая двери, чтобы лошади не могли спастись. Также была обнаружена канистра с отпечатками пальцев, из которой строения обливали бензином. Ее нашли на территории.