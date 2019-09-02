В Якутии женщина отбилась от напавшего на нее медведя

Медведь напал на женщину-сторожа в селе Арылах Мирнинского района Якутии. Однако, женщина смогла прогнать зверя, и тот убежал в лес. Об этом журналистам сообщили в региональном МВД. В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

Сторож на сельхозпредприятии, услышав ночью подозрительный шум, погналась за предполагаемым грабителем. Однако вскоре выяснилось, что источником звуков был медведь, и погоня изменила свое направление.

Зверю, мчавшемуся по пятам, удалось оцарапать спину женщины, и тогда, развернувшись лицом к мохнатому обидчику, сторож стала орать на медведя. Косолапый испугался громких криков, и бросился назад в лес.