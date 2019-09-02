Подмосковные врачи достали из носа ребенка шуруп, застрявший около года назад

Сотрудники Клинской больницы №3 достали из носа пятилетнего ребенка шуруп. Согласно последней информации Минздрава Московской области, инородный предмет находился в теле пациента около года.

И.о. главврача больницы Ольги Стебловской, шуруп был выявлен в носу ребенка во время проведения рентгена, передает в понедельник РИА "Новости"

Врачи уточнили, что при изъятии инородный предмет был заржавевшим и полуразрушенным. В настоящий момент юный пациент чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медиков в Клинской детской городской больнице. Пока не уточняется, как шуруп попал в нос ребенка.