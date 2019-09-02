Девятилетний мальчик пропал под Калугой после ссоры с матерью

Девятилетний мальчик пропал в Калужской области после ссоры с матерью. Соответствующую информацию в понедельник, 2 сентября, предоставили сотрудники следственного управления СК РФ по региону.

Ребенок исчез днем 31 августа. До этого мальчик вместе с матерью и братом отправился в гости к знакомым. В какой-то момент школьник поругался с родительницей и ушел на улицу. С тех пор данных о его местонахождении нет.

Как сообщает РИА "Новости" , в поисках ребенка участвуют полицейские, следователи и волонтеры. В районе случившегося также работают криминалисты.

Возбуждено уголовное дело.