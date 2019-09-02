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Установлена личность женщины оставившей ребенка в коридоре больницы

2 сентября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Установлена личность женщины оставившей ребенка в коридоре больницы

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю в ходе доследственной проверки установлена личность женщины, оставившей свою новорожденную дочь в коридоре лечебного учреждения, ей оказалась 33-летняя местная жительница.

Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы Усть-Лабинского района 31 августа 2019 года поступило сообщение о том, что в коридоре больницы женщина оставила переносную люльку с новорожденной девочкой в ней. В ходе проверки, благодаря грамотной работе следователя и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, личность и местонахождение женщины удалось установить. По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2019 года 33-летняя местная жительница самостоятельно дома родила девочку, после чего отнесла ее в больницу, где оставила в коридоре. Свои действия женщина объяснила тяжелым материальным положением и невозможностью содержать новорожденную. В настоящее время младенец находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении, угрозы ее жизни и здоровью не имеется.

Также в ходе проверки установлено, что женщина является многодетной матерью, на иждивении у нее находится шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. По имеющейся информации, семья состояла на учете в органах социальной защиты населения, как многодетная.

В ходе проведения проверки следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тщательным образом будут изучены условия жизни детей женщины и возможно имеющиеся нарушения их законных интересов. Кроме того в рамках проверки будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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ХС

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