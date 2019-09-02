Полицейские спасли из горящей квартиры в Москве женщину с ребенком

Сотрудники полиции спасли из горящей квартиры в Москве женщину и ее ребенка. Об этом утром в понедельник, 2 сентября, сообщила сотрудникам СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествие случилось в доме на улице Яблочкова. Старший сержант полиции Константин Иванов и старший сержант полиции Сергей Потапов находились в районе инцидента и увидели дым, который валил с верхних этажей здания.

Они вошли в квартиру на 11 этаже и заметили там женщину и маленького мальчика. Один из полицейских взял ребенка на руки и вынес его из полыхающего помещения. Другой эвакуировал мать мальчика и жильцов нескольких этажей, сообщает сегодня "Росбалт".