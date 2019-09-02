В Новой Москве водителя легковушки ранили в бедро из травматики

В ТиНАО было совершено нападение на водителя легкового автомобиля. Согласно последней информации, данный инцидент произошел в минувшее воскресенье 1 сентября в деревне Мамыри поселения Мосрентген.

В полиции сообщили, что к иномарке подбежали несколько человек, лицо одного из них было скрыто медицинской маской. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", злоумышленник разбил стекло водительской двери и выстрелил водителю в бедро из травматики.

После этого преступники селу в машину белого цвета и уехали. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.