Из квартиры безработной женщины в центре Москвы вынесли более 5 млн рублей

Из квартиры безработной женщины в центре Москвы вынесли крупную сумму. Согласно последней информации осведомленных источников, злоумышленники вскрыли сейф с валютой, который находился в одной из комнат.

Гражданка обратилась в полицию и заявила об ограблении на Садово-Спасской улице в Красносельском районе столицы, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Женщина утверждает, что из сейфа забрали 12 тысяч долларов и 60 тысяч евро наличными. Общий материальный ущерб оценивается в сумму более 5,2 миллиона рублей. К настоящему моменту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.