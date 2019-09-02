Двухлетний ребенок ушел из дома в Новой Москве по недосмотру взрослых

Найденный 29 августа двухлетний ребенок оказался на улице в Новой Москве из-за недосмотра родителей. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает родителей двухлетнего ребенка, которого нашли на пороге здания в Новомосковском административном округе столицы. Происшествие случилось в поселке Фабрики имени 1-го Мая.

Впоследствии стало известно, что малыш ушел из дома по недосмотру взрослых. Его семья, которая является многодетной, зарегистрирована в Подмосковье, но временно проживает у родственников в Новой Москве. Мать ребенка имеет третью группу инвалидности и не работает.