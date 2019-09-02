В Москве задержан водитель иномарки, который сбил ребенка

Сотрудники ГИБДД задержали в Москве водителя иномарки, который вечером в воскресенье, 1 сентября, сбил ребенка и скрылся с места аварии. Данную информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

Владелец автомобиля был задержан у дома номер 30 по улице Донецкая. Позже его доставили в отделение полиции, сообщает АГН "Москва"

Напомним, авария произошла на Коломенской улице в столице. Автомобиль марки Porsche совершил наезд на детей, которые катались на самокатах, а затем скрылся с места случившегося. В результате пострадала девочка. Ребенок был госпитализирован.