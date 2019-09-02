В Мордовии девочка скончалась от удара током, взяв в руки телефон

Десятилетняя школьница скончалась от удара электрическим током в Мордовии. Согласно последней информации СУ СК России по республике, девочка взяли в руки телефон, который заряжался от сети.

Происшествие случилось в селе Большие Березняки. Мать школьницы вызвала "скорую помощь", однако врачи ничем не смогли помочь юной пациентке – она умерла в больнице.