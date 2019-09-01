В Оренбурге прокуратура устанавливает причину гибели 65 животных

В Оренбурге сотрудники прокуратуры устанавливают причины смерти 65 собак и кошек в местном приюте для животных. Сообщается, что несколько волонтёров обратились за медицинской помощью.

«Специалистами газовой службы фактов выброса горючего газа не установлено. Экологическая служба также не зафиксировала превышений ПДК по сероводороду в воздухе в районе приюта», - сообщили в прокуратуре города.

При этом отмечается, что врачи не обнаружили у волонтёров признаки отравления, передаёт РИА Новости. В настоящее время ветеринары проводят экспертизу умерших животных с целью определить причину их гибели.