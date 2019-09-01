ДТП в Воронежской области привело к гибели четырёх человек

В Воронежской области в результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе М-4 «Дон» погибло четыре человека, ещё двое получили травмы, рассказали в МЧС.

Авария с участием трёх легковых автомобилей и фуры произошла в 14 километрах от Павловска. В одной из машин погибло три человека, в другой – один погибший. Госпитализированными оказались 11-летний ребёнок и водитель фуры, передаёт РИА Новости.

«По предварительным данным, водитель Nissan, двигаясь в направлении Воронежа, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком МАЗ, который от удара выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroën и Opel, следовавшими в направлении Воронежа», - рассказали в пресс-службе МЧС.