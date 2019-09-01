Легковушка снесла двух пешеходов и врезалась в столб
1 сентября 2019, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 1 сентября, в Санкт-Петербурге в Выборгском районе на пересечении улиц Николая Рублева и Федора Абрамова иномарка вылетела на тротуар и наехала на пешеходов.
Согласно источнику, легковой автомобиль Volkswagen Polo врезался в такси, после чего водитель не справился с управлением и отлетел к фонарному столбу, который стоял на тротуаре. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два пешехода, пишет "Мойка 78" со ссылкой на слова очевидцев.
Уточняется, что пострадавших забрали в больницу на машинах "реанимации". Степень тяжести состояния и личности пешеходов не сообщаются.
Иномарка получила серьезные повреждения.