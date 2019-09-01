Три мальчика пострадали на аттракционе в парке в центре Москвы

В воскресенье, 1 сентября, в Москве на детской площадке в Делегатском парке пострадали два мальчика. Отмечается, что во время игры школьники получили травмы.

Школьница получила травму головы, упав с качелей в парке на севере Москвы

Согласно источнику, инцидент произошёл недалеко от площадки"Нептун". Мальчики семи и девяти лет катались на тарзанке, не удержались и рухнули на напольное покрытие, передаёт РЕН ТВ.

На место происшествия прибыли сотрудники "скорой помощи" и забрали школьников в больницу.

Ранее сообщалось, что 12-летний подросток свалился с аттракциона, который находится на территории Делегатского парка. Мальчик упал с высоты около пяти метров. Подробности инцидента неизвестны.