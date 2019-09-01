На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

Мотоцикл врезался в фонарный столб в столичном районе Строгино. Согласно последней информации пресс-службы управления ГИБДД РФ по городу, в результате данной аварии пострадали два человека.

ДТП случилось неподалеку от дома номер 2 по улице 1-я Лыковская. Водитель мотоцикла по неустановленной причине совершил наезд на мачту городского освещения. Травмы получили мотоциклист и его пассажир, передает в воскресенье, 1 сентября, Агентство городских новостей "Москва".

Специалисты осматривают место случившегося и выясняют все обстоятельства инцидента. Данных о состоянии пострадавших пока не поступало.