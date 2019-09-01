Школьница получила травму головы, упав с качелей в парке на севере Москвы

В воскресенье, 1 сентября, 9 - летняя девочка упала с качелей на детской площадке на севере Москвы. Отмечается, что инцидент произошёл во время празднования Дня знаний в парке Северное Тушино.

Согласно источнику, несколько человек катались на детском аттракционе, который выглядел как круг диаметром около метра с сеткой внутри. Качели крепились на цепи, пишет газета "МК".

Через некоторое время цепь оборвалась и качели вместе с детьми рухнули на землю. В результате падения школьницу подбросило из центра круга и она ударилась головой о напольное покрытие.

Пострадавшую госпитализировали с ушибами и травмой головы.