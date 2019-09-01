На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

Спасателям удалось найти группу из восьми туристов, которые ранее потерялись в национальном парке Зюраткуль, расположенном в Челябинской области. Данную информацию предоставили в МЧС России.

Установлено, что туристы отправились в однодневный поход по лесу от озера Зюраткуль до горы Нургуш. На обратном пути они заплутали из-за тумана и сошли с тропы. Путешественники связались с сотрудниками национального парка и назвали свои ориентиры. Минувшей ночью потерявшихся искали работники нацпарка, однако найти их удалось лишь к утру.