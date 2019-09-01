Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

С утра субботы по утро воскресенья семь рейсов из московского аэропорта Внуково были задержаны более чем на четыре часа. Соответствующую информацию предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, пассажиры задержанных рейсов были бесплатно обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием. Все желающие были размещены в близлежащих гостиничных комплексах, передает в воскресенье, 1 сентября, ТАСС.

Подчеркивается, что специалисты следят за задержками и отменами авиарейсов, чтобы своевременно сообщать об изменениях пассажирам. Подчеркивается, что Внуково в настоящий момент работает в штатном режиме.