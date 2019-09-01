Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Саратовец, подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери, объяснил причину своего поступка. По его словам, изначально он не хотел убивать новорожденную девочку.

В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией

Мужчина признался в содеянном сотрудникам органов опеки, которые посетили семью в субботу, 31 августа. 38-летний отец рассказал, что девочка тяжело дышала и он принял решение "ножом облегчить ей дыхание", пишет ИА "Регион 64".

После этих слов в дом вызвали полицию.

Уточняется, что двухлетнего сына забрали из семьи и отправили в детскую больницу. Ребёнку диагностировали ОРВИ.

Ранее сообщалось, что мужчина взял переноску с дочерью и отправился на чердак, где перерезал ей горло. Известно, что у девочки была врождённая патология. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".