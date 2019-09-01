В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

Открытие сезона продаж новой коллекции обуви закончилось массовой дракой между двумя группами молодежи в столице Татарстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Драка попала на видео и стала одним из громких новостных поводов в местном информационном сегменте.

Накануне один из модных обувных бутиков объявил о начале продаж новой коллекции дорогих кроссовок. Одна пара стоила около 15 тысяч рублей. Один человек мог приобрести только одну пару. Это вызвало ажиотаж. Люди занимали очередь с раннего утра, и к открытию магазина у входа собралась порядочная толпа.

В какой-то момент у магазина появилась группа молодых людей. Они попытались пройти без очереди. В результате началась потасовка, которая закончилась вызовом правоохратильных органов.

Когда полицейские прибыли, зачинщика драки уже разбежались. МВД республики публично пока не комментирует произошедшее. Как пишут местные СМИ, конфликт носил межэтнический характер.

ВИДЕО ПОТАСОВКИ