Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

В воскресенье, 1 сентября, в Кстовском районе Нижегородской области около села Запрудное произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия погибли три человека.

Согласно источнику, 58-летняя женщина, находившееся за рулём автомобиля "Лада Приора" не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом, пишет портал " PROГОРОДNN".

В ГИБДД отметили, что водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте. По данным ведомства, машина получила серьёзные повреждения, "буквально сложилась в гармошку".

Проводится проверка.