В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Гатчинские сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Согласно последним данным, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что на нее напал бывший сожитель.

В пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 48-летняя женщина заявила, что экс-возлюбленный ворвался в ее дом в Семрино, сорвал с ее пальца кольцо, а также отобрал сумку, в которой находились 130 тысяч рублей и ещё одно ювелирное украшение.

Пострадавшая оценила ущерб почти в 160 тысяч рублей. Мужчина к настоящему моменту задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, передает "Фонтанка".