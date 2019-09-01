//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

1 сентября 2019, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу
фото: pixabay.com

Гатчинские сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Согласно последним данным, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что на нее напал бывший сожитель.

В пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 48-летняя женщина заявила, что экс-возлюбленный ворвался в ее дом в Семрино, сорвал с ее пальца кольцо, а также отобрал сумку, в которой находились 130 тысяч рублей и ещё одно ювелирное украшение.

Пострадавшая оценила ущерб почти в 160 тысяч рублей. Мужчина к настоящему моменту задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, передает "Фонтанка".

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Украинские депутаты устроили "бои за бюджет"

Украинские депутаты устроили "бои за бюджет"

Стало известно о драке украинских депутатов в городе Южноукраинск в Николаевской области. Конфликт произошёл между депутатами городского совета Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.

//Политика

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

В сентябре председательство в Совете безопасности ООН переходит России. Отмечается, что на текущий месяц запланировано достаточно много мероприятий по линии Совета. Об этом рассказал первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

//В мире

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Зеленский: МИД не хотел допустить разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сформированное при Петре Порошенко Министерство иностранных дел создавало препятствия для встречи главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.

//Общество

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Владимир Путин спросил чеченского лидера о недавно открывшейся в республике новой мечети. Кадыров ответил, что мечеть в Шали самая большая, но и и самая красивая в мире.

//Здоровье

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Названы ранние признаки диабета, которые можно спутать с симптомами других болезней

Эксперты из The Global Diabetes Community назвали ранние симптомы диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных болезней. Специалисты призывают обратить внимание на восемь факторов.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме. Сейчас готовится набор добровольцев.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке

Дочка звёздных супругов Лиза Галкина решила попробовать себя в роли личного стилиста Аллы Пугачёвой. Маленькая девочка осмелилась изменить образ Примадонны, сделав новую причёску.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Полина Гагарина показала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками

Популярная российская певица Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру в остромодном наряде с велосипедками. Фотографию, которая очень понравилась фанатам, артистка опубликовала накануне.

//Шоу-бизнес

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

60-летний Александр Малинин восхитил поклонников своей физической формой

Знаменитый российский певец Александр Малинин поразил поклонников своей прекрасной физической формой. В ноябре текущего года артисту исполнится 61 год, однако мало кто мог бы дать ему этот возраст.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

На северо-западе Москвы мотоцикл врезался в столб, двое пострадавших

Мотоцикл врезался в фонарный столб в столичном районе Строгино. Согласно последней информации пресс-службы управления ГИБДД РФ по городу, в результате данной аварии пострадали два человека.

//В мире

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Зеленский не собирается выпрашивать деньги у США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается стоять с "протянутой рукой" перед Соединёнными Штатами. По его словам, Украина должна быть сильной и независимой страной.

//В мире

Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

Лукашенко пообещал в день рождения купить себе телочку за свои деньги

В свой день рождения президент Белоруссии решил купить себе корову. Видео распространили белорусские СМИ. Забавный эпизод произошел во время встречи с производителями сельскохозяйственной продукции.

//Происшествия

На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

На Урале найдены восемь туристов, которые ранее потерялись в национальном парке

Спасателям удалось найти группу из восьми туристов, которые ранее потерялись в национальном парке Зюраткуль, расположенном в Челябинской области. Данную информацию предоставили в МЧС России.

//Происшествия

Школьница получила травму головы, упав с качелей в парке на севере Москвы

Школьница получила травму головы, упав с качелей в парке на севере Москвы

В воскресенье, 1 сентября, 9 - летняя девочка упала с качелей на детской площадке на севере Москвы. Отмечается, что инцидент произошёл во время празднования Дня знаний в парке Северное Тушино.

//Политика

Удар США по Идлибу ставит под угрозу режим прекращения огня, заявил российский сенатор

Удар США по Идлибу ставит под угрозу режим прекращения огня, заявил российский сенатор

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на сообщение о нанесении США авиаудара в сирийской провинции Идлиб. По его словам, такие действия угрожают сохранению режима прекращения огня "в зоне конфликта".

//В мире

МИД России: Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения

МИД России: Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения

В Министерстве иностранных дел РФ в воскресенье, 1 сентября, заявили, что именно Советский Союз в середине прошлого века разгромил нацизм, освободил Европу и спас европейскую демократию от уничтожения.

//Общество

Сенатор Мархаев обещает подать в суд после новости о его нападении на журналиста

Сенатор Мархаев обещает подать в суд после новости о его нападении на журналиста

Конфликт между сенатором и телевизионщиком может обернуться встречной работой силовиков по заявлениям обеих сторон. Телевизионщики обратились в следственный комитет. Парламентарий пригрозил прокуратурой. Конфликт произошел в минувшую субботу, 31 августа. Об этом сообщил Рен ТВ.

//Шоу-бизнес

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике

Известная российская певица Ирина Дубцова поделилась с поклонниками яркой фотографией из отпуска. Знаменитость решила таким способом отметить последний день лета.

//В мире

Ураган "Дориан" сегодня может обрушиться на Багамы

Ураган "Дориан" сегодня может обрушиться на Багамы

Ураган "Дориан", который ранее сформировался в Атлантическом океане, может в течение сегодняшнего дня достичь побережья Багамских островов, считают в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление властей Польши о России и Второй мировой войне

В Госдуме прокомментировали заявление властей Польши о России и Второй мировой войне

Зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил слова замглавы МИД Польши Шимона Шинковского вель Сенка о России и Второй мировой войне.

//Происшествия

В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

В Казани на распродаже кроссовок началась массовая драка

Открытие сезона продаж новой коллекции обуви закончилось массовой дракой между двумя группами молодежи в столице Татарстана. Об этом сообщают местные СМИ.

//Общество

Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Эксперты рассказали, чем грозит некорректное использование туристами шенгенских виз

Около 17 процентов путешественников, получив шенгенскую визу, не въезжают в государство, которое выдало данный документ. Специалисты изучили вопрос и рассказали, чем могут грозить подобные действия.

//Происшествия

Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Убивший двухмесячную дочку мужчина просто хотел ей помочь

Саратовец, подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери с патологией, объяснил причину своего поступка. По его словам, изначально он не хотел убивать новорожденную девочку.

//Происшествия

Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

Более чем на четыре часа задержали семь рейсов из Внуково

С утра субботы по утро воскресенья семь рейсов из московского аэропорта Внуково были задержаны более чем на четыре часа. Соответствующую информацию предоставили в столичном управлении Роспотребнадзора.

//Общество

Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

Наталья Поклонская поделилась впечатлениями от встречи колымского землячества в Москве

31 августа колымское землячество провело встречу у Большого театра. На вечер была приглашена депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская. Своими впечатлениями она поделилась в своем Telegram-канале.

//В мире

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

Мужчина с шампуром атаковал людей у метро во Франции

На юго-востоке Франции вооруженный ножом и шампуром мужчина напал на прохожих у метро. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате атаки смертельные ранения получил один человек.

//Происшествия

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

Страшное ДТП произошло под Нижним Новгородом

В воскресенье, 1 сентября, в Кстовском районе Нижегородской области около села Запрудное произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате происшествия погибли три человека.

//Новости партнеров

//Спорт

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В возрасте 23 лет от остановки сердца скончалась российская футболистка

В воскресенье, 1 сентября, стало известно о кончине российской футболистки, игравшей в клубе "Подольчанка", Полины Кобзевой. Согласно последней информации источников, спортсменке было 23 года.

//Спорт

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Психолог Гущин: Инстинкт киллера для футбольного бомбардира важнее техники

Доктор медицинских наук, специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» рассуждает о том, какими качествами должен обладать настоящий футбольный бомбардир.

//Шоу-бизнес

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

51-летняя певица Валерия показала стройные ноги в ярко-желтых брюках

Известная российская певица Валерия в минувшую субботу, 31 августа, продемонстрировала идеальные ноги в очень ярком наряде. На новой фотографии знаменитость позирует в ярко-желтых узких брюках.

//Происшествия

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил свою бывшую сожительницу

Гатчинские сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. Согласно последним данным, с заявлением к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что на нее напал бывший сожитель.

//Происшествия

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

На Ставрополье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика пострадали четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

//Шоу-бизнес

Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка Боярского покорила подписчиков стройностью своих ног

Внучка известного актёра и музыканта Михаила Боярского Екатерина поделилась с подписчиками серией снимков с откровенной фотосессии. Поклонники восхитились прекрасной фигурой 20-летней девушки.

//Новости СМИ2

//В мире

В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

В Норвегии потерпел крушение вертолет, погибли шесть человек

Неподалеку от города Альта, расположенного в северной части Норвегии потерпел крушение вертолет. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли шесть человек.

//В мире

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, нарушив все договоренности

Утром в воскресенье, 1 сентября, Соединенные Штаты Америки нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Согласно последней информации, Вашингтон нарушил все договоренности, совершив этот шаг.

//Происшествия

Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

В Санкт-Петербург утром в воскресенье, 30 августа, прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней девочки. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.

//Культура

Поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит

Поэму Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит

Художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников рассказал, что поэму российского писателя Николая Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" впервые перевели на иврит для одноимённого спектакля.

//В мире

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ в Польше попросил прощения за Вторую мировую войну

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе мероприятий в польском городе Велюнь, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, попросил прощения за Вторую мировую войну.

//Происшествия

В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией

В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией

Стало известно о жителе Саратова, который подозревается в смерти новорождённой дочери. Согласно следствию, двухмесячная девочка родилась недоношенной с врождённой патологией. Инцидент произошёл в субботу, 31 августа.

//Новости МирТесен

//В мире

Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Президент ФРГ не смог вовремя вылететь в Польшу из-за неисправности самолета

Утром в воскресенье, 1 сентября, стало известно, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вовремя вылететь в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

//Общество

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В РФ изменились правила призыва на военную службу

В России с 1 сентября начали действовать изменения, касающиеся правил призыва в армию. Соответствующий документ к настоящему моменту уже опубликован размещен на официальном сайте правовой информации.

//В мире

Польша не пригласила Россию из-за нежелания признавать "историческую правду"

Польша не пригласила Россию из-за нежелания признавать "историческую правду"

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал причину, из-за которой не пригласили Россию на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Варшаву.

//В мире

Во время авиашоу в Канаде разбился самолет

Во время авиашоу в Канаде разбился самолет

В канадской провинции Альберта во время авиашоу потерпел крушение небольшой самолет. Согласно последним данным местных средств массовой информации, в результате случившегося погиб один человек.

//Наука

Ученые выяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Ученые выяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Шведские ученые провели исследования и установили, почему мужчинам бесполезно спорить с женщинами. Оказалось, что у представительниц прекрасного пола всегда больше шансов на победу в споре.

//Общество

Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Минтруд: в России занято 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в воскресенье, что количество людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, достигает 7,3 млн человек.

//Происшествия

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка переведена в московскую клинику

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка переведена в московскую клинику

12-летнюю девочку, выжившую при жесткой посадке частного легкомоторного самолета в Московской области, доставили из Клина в столичную больницу. Ребенок в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

//Общество

В Чите создана партизанская деревня

В Чите создана партизанская деревня

В уникальном читинском парк «Патриот» введён в строй новый объект - Партизанская деревня. На торжественной церемонии его открытии присутствовал заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

//Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

Специалисты Роспотребнадзора рассказали родителям, какую профилактику необходимо проводить, чтобы защитить иммунную систему детей от инфекций и избежать заболевания гриппом в начале осени.

//Происшествия

Спасатели извлекли из воды вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

Спасатели извлекли из воды вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

В ГУМЧС по Московской области рано утром в воскресенье, 1 сентября, сообщили, что спасатели вытащили из воды частный вертолет, который накануне упал в Клязьминское водохранилище в Подмосковье.

//Происшествия

Тело девочки, скончавшейся во время отдыха в Турции, отправлено в Петербург

Тело девочки, скончавшейся во время отдыха в Турции, отправлено в Петербург

Тело 12-летней петербурженки, скончавшейся после несчастного случая в бассейне одного из турецких отелей, отправлено на родину. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

//Общество

От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

Журналисту Федерального агентства новостей удалось раскрыть одну из схем по набору «недовольных москвичей» на акцию 31 августа. За участие предлагали тысячу рублей и обещали премию за привод

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели
2

Лиза Галкина захотела сделать красивую прическу мамочке
3

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
4

Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
5

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры