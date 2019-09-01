В ходе ДТП с участием грузовика на Ставрополье пострадали четыре человека

На Ставрополье в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика пострадали четыре человека. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

В результате аварии травмы получили четыре человека, погибших нет. ДТП случилось на 316-м километре ФАД "Кавказ": столкнулись грузовой автомобиль и минивэн. Как сообщает РИА "Новости" , в минивэне находились восемь человек. В управлении ГИБДД уточнили, что водитель грузовика не пострадал.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.