Самолет с телом погибшей на отдыхе в Турции девочки прибыл в Петербург

В Санкт-Петербург утром в воскресенье, 30 августа, прибыл самолет с телом погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней девочки. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта Пулково.

Согласно последней информации, рейс Анталья – Санкт-Петербург турецких авиалиний приземлился в Санкт-Петербурге в 6.48 утра, передает РИА "Новости"

В настоящий момент не сообщается, где и когда состоятся похороны и будет ли организована церемония прощания с ребенком.

Напомним, 18 сентября, рука девочки попала в трубу бассейна, вследствие чего ребенок захлебнулся. Россиянка впала в кому, а через несколько дней скончалась.