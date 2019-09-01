В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией

Стало известно о жителе Саратова, который подозревается в смерти новорождённой дочери. Согласно следствию, двухмесячная девочка родилась недоношенной с врождённой патологией.

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Инцидент произошёл в субботу, 31 августа.

38-летний мужчина дождался, пока 26-летняя супруга покинет дом, и отправился на чердак с переноской, в которой лежала новорождённая дочь. Сотрудники СК РФ уточнили, что задержанный взял нож и перерезал девочке горло, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в семья остался двухлетний сын.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отец девочки признал свою вину. Мужчине грозит пожизненное заключение.