В Саратове мужчину задержали за убийство двухмесячной дочки с патологией
1 сентября 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно о жителе Саратова, который подозревается в смерти новорождённой дочери. Согласно следствию, двухмесячная девочка родилась недоношенной с врождённой патологией.
Инцидент произошёл в субботу, 31 августа.
38-летний мужчина дождался, пока 26-летняя супруга покинет дом, и отправился на чердак с переноской, в которой лежала новорождённая дочь. Сотрудники СК РФ уточнили, что задержанный взял нож и перерезал девочке горло, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что в семья остался двухлетний сын.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отец девочки признал свою вину. Мужчине грозит пожизненное заключение.