К сложнейшим поискам отца и дочери приступили хабаровские спасатели

Региональный поисково-спасательный отряд Хабаровского края «Амур-Поиск» приступит к одной из сложнейших своих операций. Поисковикам предстоит найти следы пропавшим полтора месяца назад мужчину и его восьмилетнюю дочь.

Отец с ребенком исчезли после сплава по реке Амгунь. Оба пропавших были в составе организованной туристической группы, отправившейся на двух катамаранах по реке. Группа стартовала от станции Сулук, далее направилась в поселок Березовый. Плавсредство, где находились мужчина и девочка, перевернулось в пяти километрах от поселка Джамку. Спастись удалось двум детям. По словам очевидцев, на них были надеты спасательные жилеты. На 63-летнем мужчине и девочке спасательных средств не было. На сегодняшний день место нахождения пропавших до сих пор неизвестно.



Поисковики отмечают, что условия операции непростые. Основные поиски специалисты развернут между поселками Березовка и Джамку. Руководитель «Амур-Поиска» обратился к хабаровчанам за помощью в предоставлении оснащения и техники.