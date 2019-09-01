Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка переведена в московскую клинику

12-летнюю девочку, выжившую при жесткой посадке частного легкомоторного самолета в Московской области, доставили из Клина в столичную больницу. Ребенок в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

Представитель экстренных служб региона отметил, что пострадавшая была госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского. У девочки был диагностирован перелом бедра, а также подозрение на перелом позвоночника, передает РИА "Новости"

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что под деревней Минино Клинского района Подмосковья жесткую посадку совершил легкомоторный самолет с пилотом и 12-летним ребенком. Взрослый человек погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.