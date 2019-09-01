Спасатели извлекли из воды вертолет, упавший в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

В ГУМЧС по Московской области рано утром в воскресенье, 1 сентября, сообщили, что спасатели вытащили из Клязьминского водохранилища в Подмосковье частный вертолет.

Ранее в МЧС сообщили, что частный вертолет зацепился за линию электропередачи и рухнул в Клязьминское водохранилище в Долгопрудном. Инцидент произошел примерно в 50 метрах от берега. Впоследствии воздушное судно было обнаружено под водой. Тело одного погибшего уже подняли на сушу, сейчас готовится подъем тела второй жертвы крушения.