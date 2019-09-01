Тело девочки, скончавшейся во время отдыха в Турции, отправлено в Петербург

Тело 12-летней петербурженки, скончавшейся после несчастного случая в бассейне одного из турецких отелей, отправлено на родину. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Подчеркивается, что оплату всех расходов на транспортировку, проживание в Анталье, а также покупку авиабилетов для родителей взяла на себя страховая компания. Кроме того, была обеспечена доставка и сопровождение родителей по аэропорту, передает РИА "Новости"

Касимова уточнила, что посольство России в Анкаре, генконсульство в Анталье, местные власти и юристы намерены внимательно наблюдать за ходом расследования инцидента, который привел к гибели ребенка.

Напомним, 18 августа руку девочки засосало в трубу бассейна в одном из отелей Бодрума. Она наглоталась воды и впала в кому. Врачи боролись за жизнь юной россиянки, однако в минувшую среду она скончалась в реанимации.