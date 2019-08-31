Красногорск: при хлопке газа и пожаре на дачном участке пострадал человек

На дачном участке в Красногорске произошел хлопок газа и пожар. В результате этого, один человек получил травмы, как передает пресс-служба подмосковного отделения МЧС России.

«Из газгольдера происходит факельное выгорание газа, высота факела примерно пятьдесят сантиметров», - рассказали в ведомстве. Хлопок произошел в закопанной емкости для хранения газа для бытовых нужд, отмечает сайт Подмосковье сегодня.