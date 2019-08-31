Житель Балашихи выращивал на даче запрещенные вещества

В Московской области сотрудники полиции задержали жителя подмосковной Балашихи, который выращивал марихуану на дачном участке в Павловском Посаде. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

«Злоумышленник оборудовал одно из помещений своего дачного дома под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое оборудование», - рассказали в полиции. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.