В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен Марина Мелехова. Женщина находится в больнице. По некоторым данным, Мелехову с переломом позвоночника положили в реанимацию.

Авария произошла в четверг вечером, 29 августа, на Большой Грузинской улице, рядом с Московским зоопарком.

По информации, 38-летний водитель люксового спорткара не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу. Lamborghini ударил припаркованный на обочине BMW. Удар был такой силы, что немецкий автомобиль отбросило назад, а Lamborghini закрутило по дороге.

В результате пострадали два человека, находившиеся в Lamborghini, водитель и пассажирка.

Пострадавшие были госпитализированы. За рулем Lamborghini находился 38-летний Ерванд Газаров. Говорят, что спорткар - машина его знакомого. Марина Мелехова владеет компанией по производству напольных покрытий.