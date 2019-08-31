Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Девочку, пострадавшую во время жесткой посадки легкомоторного самолёта вблизи деревни Минино в Клинском районе, отправили на операцию. Отмечается, что девочка получила травму, есть вероятность, что у неё сломан позвоночник.

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Согласно источнику, врачи борются за спасение 12-летнего подростка.

Стало известно, что полёт на самолёте был подарком девочке на день рождения, который она отпраздновала накануне, передаёт РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что пилот хотел выполнить фигуру пилотажа, после чего лайнер рухнул на землю. На борту находилось два человека. Лётчик погиб сразу, девочка пострадала. Упавший самолёт буквально разлетелся на части.