Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Три воздушных судна по разным причинам в ночь с 30 на 31 августа совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили журналистам в администрации региона в субботу.

Борт, выполнявший рейс "Красноярск-Симферополь", приземлился из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Уже через полчаса 35-летняя женщина была доставлена в "Городскую клиническую больницу СМП №25".

Второй самолет летел из Грозного в Москву. Однако в 2:18 по местному времени (1:18 мск) он запросил разрешение на посадку из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. Отмечается, что в результате никто не пострадал.

Третье воздушное судно (рейс "Баку-Москва") вынуждено было совершить посадку ранним утром из-за состояния здоровья гражданина Азербайджана. Мужчина был доставлен в БСМП №25, а затем переведен в отделение кардиологии.