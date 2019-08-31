Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

В деревне в деревне Матвеевское в подмосковном Подольске бывший судья в ходе конфликта выстрелил в пенсионера МВД. Уточняется, что инцидент произошёл 17 августа.

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

Согласно источнику, между генералом - майором и бывший судьёй произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. После чего правонарушитель достал пистолет из кобуры пострадавшего и выстрелил ему в грудь, передаёт РЕН ТВ.

"... между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого один из них получил огнестрельное ранение и был доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что мужчина находится в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия проводится проверка.