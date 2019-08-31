СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

Очевидцы сообщили подробности трагедии с легкомоторным самолётом, который совершил жёсткую посадку вблизи деревни Минино в Клинском районе. Ведётся расследование уголовного дела.

В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, пилот погиб

Согласно источнику, пилот "Сигмы" пытался выполнить фигуру пилотажа, передаёт РЕН ТВ.

Также есть информация, что разбившейся пилот Дмитрий Рядюхин катал пострадавшую 12-летнюю девочку Анна Ф. за деньги. Однако, где находились в момент происшествия родители подростка не уточняется.

По кадрам из видео, которое попало в распоряжение телеканала видно, что самолёт буквально разлетелся на части.

Ранее сообщалось, что на борту находились два человека - пилот и ребёнок. Девочка получила травму, есть вероятность, что неё сломал позвоночник.