В Москве полицейские нашли пропавшего мальчика под завалами кирпичей

В субботу, 31 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщили, что в Воскресенском районе Московской области полицейские спасли ребёнка из-под разрушенной стены. Отмечается, что накануне о пропаже мальчика сообщил отец.

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По описанным приметам сотрудникам правоохранительных органов удалось найти школьника.

"Старший оперуполномоченный уголовного розыска Евгений Шпагин и старший участковый уполномоченный полиции Валерий Евсюков обнаружили ребенка в одном из заброшенных зданий на улице Железнодорожной", - передаёт слова Волка РЕН ТВ.

В ведомстве добавили, что 10-летний мальчик был найден в беспомощном состоянии, заваленный кирпичами.