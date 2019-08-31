На Кипре по подозрению в убийстве задержана беременная 50-летняя россиянка

Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по делу о кончине 34-летней гражданки Латвии. Как сообщило Associated Press, гражданке России вменяется в вину непредумышленное убийство.

Россиянка задержана по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку. В день мероприятия латвийку доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Речь идет о галлюциногенном отваре аяуаска. Обычно его можно встретить в южноамериканских странах, таких, как, например, Перу. В аяуаске содержится запрещенное на территории России вещество диметилтриптамин.

Это наркотическое средство на Кипр мог поставлять 42-летний колумбиец. Об использовании отвара следствию рассказал один из свидетелей. Гражданка Латвии могла погибнуть в результате смешивания настойки со спиртным.