В Красноярском крае пациентка погибла из-за отгула врача

Стало известно о женщине, которая погибла в селе Партизанское Красноярского края из-за безответственности руководства больницы. Отмечается, что на рабочем месте не оказалось врачей из-за празднования Дня молодёжи.

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Женщина обратилась в местное издание, чтобы рассказать о трагедии, которая произошла с её матерью в конце июня. По её словам, она обратилась в больницу за срочной помощью, но пожилую женщину не смогли принять, передаёт ТВК "Красноярск".

"29 июня, в субботу, в очередной раз вызвали "скорую". Приехала фельдшер из другой деревни. Я сказала, что маме тяжело дышать. Она что-то ей попшикала в рот, сказала, что все нормально будет. Я говорю: "она не слышит нас, она оглохла, память теряет", - поделилась девушка.

После чего фельдшер позвонила в больницу, где ей ответили, что лечащего врача женщины найти не могут, хирург в отпуске, а на месте только терапевт, поэтому придётся ждать до понедельника.

В "скорой" посоветовали подписать отказ от госпитализации, а через несколько часов женщина скончалась.

СК проводит проверку.