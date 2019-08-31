Мужчина вытащил спящую старушку из машины, а потом её угнал

Стало известно о мужчине, которого разыскивает американская полиция за угон припаркованного автомобиля в штате Нью-Джерси. Отмечается, что злоумышленник вытащил спящую хозяйку на улицу и скрылся.

Согласно источнику, преступник заметил, что в машине находится хозяйка - 80-летняя пенсионерка. Мужчина вытащил пожилую женщину в спящем состоянии на улицу и положил на землю, передаёт телеканал "NBС".

Пострадавшая рассказала полицейским, что проснулась в четыре часа утра на улице. По её словам, она не помнит, что с ней произошло, но на её лице зафиксированы ссадины и синяки.

Стражи порядка отыскали автомобиль, однако самого преступника там не было. Поиски продолжаются.