У медбрата одной из столичных поликлиник изъяли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили целый арсенал оружия у сотрудника одной из московских поликлиник. Отмечается, что 32-летний мужчина работает в должности медбрата.

Согласно источнику, в квартире медработника стражи порядка нашли ручную учебную гранату, травматический пистолет, гладкоствольное оружие, более сотни имитационных запалов, а также патроны разного калибра, передаёт "Пятый канал".

Полицейские изъяли всё найденное оружие. По факту происшествия проводится тщательная проверка, направленная на выяснения всех обстоятельств. Информация о дальнейшей судьбе мужчины пока не уточняется.