Подробности: годовалого младенца из Башкирии убила мать

В Следственном комитете рассказали подробности исчезновения годовалого младенца из собственной колыбели в селе в селе Исмайлово Дюртюлинского района Башкирии. Согласно последним данным, версия с убийством ребёнка матерью подтвердилась.

В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый младенец

28-летняя женщина Юлия Хабирова призналась, что сама вынесла Тимура на улицу и спрятала в поле, однако сразу найти младенца в указанном месте не удалось.

В ходе следствия мать мальчика подтвердила, что завернула сына в одеяло и закопала во дворе своего дома. В ведомстве считают, что женщина задушила ребёнка, а позже бросила в яму на участке.

"Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло ... , в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СК РФ порталу "Уфа Онлайн".