Пострадавших в ДТП на МКАД эвакуировали вертолётом

Минувшей ночью на внешней стороне МКАД столкнулись два автомобиля. В результате аварии сильно пострадали несколько человек, их эвакуировали с помощью санитарного вертолёта.

"ДТП произошло на 18-м км МКАД. Столкнулись два транспортных средства. На место происшествия прибыли две скорых. Пострадали как минимум трое , для их эвакуации задействован вертолет", - сообщил сотрудник МЧС ТАСС.

В ГИБДД сообщили, что авария произошла на 17-м км МКАД, возможно пострадали четыре человека. Уточняется, что один из автомобилей получил серьёзные повреждения , передаёт РЕН ТВ.

Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.