В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый младенец

Вечером в пятницу, 30 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии нашли годовалого младенца мёртвым. Отмечается, что ребёнок пропал в ночь с 28 на 29 августа из собственной кроватки, пока его мать спала рядом.

28-летняя женщина обратилась в полицию 29 августа с заявлением о пропаже младшего ребёнка. По её словам, около часа ночи она уложила 5-летнего и годовалого сына спать, а утром не обнаружила младенца в колыбели, пишет "Bash.news".

Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры поисковых отрядов искали ребёнка в течение двух суток.

Ранее мать призналась, что сама вынесла ребёнка в поле, а позже инсценировала его пропажу. Во время следственного эксперимента в месте, где якобы был оставлен младенец, его не нашли.

СК проводится проверку для выяснения обстоятельств и возможной причины поступка женщины.