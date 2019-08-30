Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Согласно последней информации, собака породы "Дог" находилась в квартире родственников хозяев животного. Женщина ненадолго отлучилась, и в это время пес напал на младенца. Из-за укусов животного ребенок был доставлен в городскую больницу с множественными телесными повреждениями.